ФСБ впервые прокомментировала массовые звонки о «минировании»

ФСБ не подтверждает информацию СМИ о том, что якобы задержан организатор массовых звонков о минировании в городах России. «Мы не распространяли эту информацию и не подтверждали ее», - заявили ТАСС в ФСБ. «Она на совести тех изданий, которые ее тиражируют», - сказали там же «Интерфаксу». Это агентство просило прокомментировать информацию о том, что массовую рассылку сообщений о заложенных бомбах якобы организовал уроженец Ставропольского края, уехавший в Сирию.

Волна массовых звонков о минировании идет по всей России с 10 сентября. Информагентства обычно сообщают об эвакуациях из магазинов, кинотеатров, школ, гостиниц и жилых домов со ссылкой на источники и очевидцев. ФСБ прокомментировала ситуацию впервые. Первым из высокопоставленных чиновников звонки прокомментировал руководитель МЧС Владимир Пучков. Он заверил, что эвакуации не связаны с какими-либо учениями, и назвал звонки серьезной проблемой. По разным версиям, сообщения о бомбах поступают с Украины, из «Исламского государства» (запрещенного в России) или от группы хакеров в Брюсселе