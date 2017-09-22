С 10 сентября анонимы «заминировали» больше 1000 зданий в России

С начала волны анонимных предупреждений о минировании по этим сигналам в городах России проверили более 1000 зданий, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, волна ложных сообщений затронула 80 городов, в общей сложности для проверки зданий были эвакуированы около 400 человек. Анонимы «минировали» торговые центры, здания администраций, школы, вокзалы, аэропорты, музеи, ночные клубы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, добавил он.

Волна массовых предупреждений о заложенных бомбах началась в России с 10 сентября.

По данным источников «Интерфакса» в правоохранительных органах, за это время из «заминированных» объектов были эвакуированы в общей сложности более четверти миллиона граждан. В четверг в Москве был отмечен новый всплеск таких сообщений, и за сутки в городе эвакуировали свыше 12 000 человек, сообщил агентству в пятницу информированный источник. По его данным, в течение четверга в оперативные службы поступили анонимные звонки об угрозах взрывов более чем на 30 объектах. «Среди "жертв" террористов - одна префектура, свыше 10 районных управ, три муниципалитета, семь музеев, Покровский собор (больше известный как храм Василия Блаженного) на Красной площади, два городских парка, семь торговых комплексов», - сказал он.

Предыдущий пик отмечался 13 сентября, тогда было эвакуировано более 100 000 человек. Затем волна анонимных звонков пошла на спад, однако «сегодня мы наблюдаем новый всплеск телефонного хулиганства».

Чиновники начали официально комментировать ситуацию на этой неделе. Руководитель МЧС Владимир Пучков в минувшую среду назвал шквал ложных звонков серьезной проблемой и заверил, что это не учения. По его словам, соответствующие ведомства сейчас внимательно анализируют ситуацию с волной телефонного терроризма.

Замминистра внутренних дел Игорь Зубов в четверг предположил, что эти звонки могут быть направлены на «притупление бдительности» правоохранительных органов и за ложными звонками «может последовать, так сказать, естественный».