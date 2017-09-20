ТАСС сообщил о массовых эвакуациях в шести регионах Центрального округа

20 сентября массовая эвакуация посетителей и сотрудников из торговых центров, школ и административных зданий прошла в шести регионах Центрального федерального округа (ЦФО) из-за сообщений о заложенных в них взрывных устройствах. Это во второй половине дня в среду сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Ранее агентство сообщило, что из 12 управ районов Москвы после таких же угроз эвакуировали в общей сложности более 2000 человек. Бомбы искали в управах районов Таганский, Новогиреево, Молжаниновское, Замоскворечье, Южное Чертаново, Отрадное, Алексеевское, Покровское-Стрешнево и Преображенская, Бескудниково, Черемушки и Теплый стан. Неизвестные также «заминировали» жилой дом на юге Москвы и офисное здание по адресу Крутицкая улица, 9.

Также в этот день впервые волну анонимных сообщений о «минировании» прокомментировал руководитель МЧС Владимир Пучков.

В Твери людей эвакуировали из четырех торговых центров, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Тверской области. Это были ТЦ «Рио», «Вавилон», «Олимп» и «Тверь». Также были эвакуированы люди с железнодорожного вокзала. Местные СМИ сообщили о возможных задержках поездов в связи с эвакуацией вокзала, однако в справочной службе РЖД ТАСС сказали, что пока все поезда проходят через Тверь по расписанию.

В Тульской области в этот день было около десятка звонков о минировании, но источник ТАСС в экстренных службах региона конкретные адреса не назвал. К 15.00 мск эвакуация проводилась в ТЦ «Сарафан», «Пролетарский», «Макси», «Рио», «Демидовский», «Гостиный двор», «София», «Парадиз», гостинице SK Royal, а также в нескольких административных зданиях - региональном отделении Пенсионного фонда, районных администрациях Тулы и нескольких школах.

В Смоленске из здания областной администрации эвакуировали сотрудников, сообщил ТАСС источник в правительстве региона. В том же здании расположены Смоленская областная дума и аппарат главного федерального инспектора по региону. Всего на улице оказались несколько сотен человек, отмечает агентство. В связи с сообщениями о минировании администрация Смоленской области через СМИ призвала земляков не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Из-за волны звонков власти не исключили возможных сбоев в работе объектов с массовым пребыванием людей, а также проблем транспортного снабжения областного центра.

Люди также эвакуированы из 15 зданий во Владимире, в том числе из областной администрации, университета, нескольких торговых центров и гостиниц, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

В этот же день эвакуировали мэрию Ярославля. «Поступил звонок о заложенном в здании взрывном устройстве. Вот проверяют. Сотрудники покинули здание», - рассказал ТАСС и. о. начальника управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Александр Шиханов. По данным УМВД по региону, в Ярославле также эвакуированы торговые центры, школы, гостиницы, точную цифру в ведомстве не называют.

«20 сентября из-за рубежа поступило 18 ложных анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в Ярославле», - сообщила позднее официально областная администрация.

В Калуге в среду были также эвакуированы около 20 объектов, включая здание областного правительства, торговые центры, школы и гостиницы. Управление МВД России по Калуге назначило проведение доследственной проверки по фактам заведомо ложных сообщений о минировании ряда административных зданий, расположенных на территории города. По итогам проведения комплекса проверочных мероприятий информация, указанная в данных сообщениях, не подтвердилась. Поводов для беспокойства нет, заверили в управлении.

Министр Пучков назвал волну сообщений о заложенных взрывных устройствах серьезной проблемой, с которой столкнулась страна. Его процитировал «Интерфакс». Он рассказал журналистам, что делает его ведомство в связи с этими звонками и как поддерживает население.