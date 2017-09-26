Жителя Ставрополья подозревают в причастности к звонкам о минировании

Правоохранители проверяют уроженца Ставропольского края, по некоторым данным уезжавшего в Сирию, на причастность к организации массовых звонков о минировании зданий на территории России. Об этом»Интерфаксу» сообщил источник.

По его словам, показания в отношении 27-летнего мужчины - жителя Ставрополья - дал один из его знакомых. В частности, он рассказал, что молодой человек окончил техникум связи, после чего якобы выехал в Сирию.

В настоящее время информация проверяется.

Как пояснил собеседник агентства, в данный момент «информация проверяется, ни о каких задержаниях речи нет».

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что с начала волны анонимных предупреждений о минировании 10 сентября по этим сигналам в городах России проверили более 1000 зданий. Волна ложных сообщений затронула 80 городов. Анонимы «минировали» торговые центры, здания администраций, школы, вокзалы, аэропорты, музеи, ночные клубы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма региональными правоохранительными органами, включая Москву, возбуждены уголовные дела по статье 207 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.