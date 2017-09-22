Песков не стал комментировать ситуацию с анонимными звонками о минировании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать волну телефонного терроризма. «Полагаю, что пока соответствующие службы ведут необходимую работу, было бы некорректным давать какие-то комментарии», — сказал Песков. Его цитирует ТАСС.

В Москве на середину дня пятницы прошла эвакуация в управах 11 районов из-за анонимных сообщений о минировании. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, поступили сигналы о заложенных бомбах в управах районов Москворечье-Сабурово, Капотня и Рязанский.

Ранее в пятницу сообщалось, что проверяются сообщения о «минировании» управ восьми московских районов: Бирюлево Западное, Ховрино, Левобережный и Головинский, Тимирязевский, Северное Бутово, Ясенево и Войковский. Также неизвестные «заминировали» участки мировых судов под номерами 234, 237, 238 и 239. Еще два сообщения о якобы минировании поступили в отделение Сбербанка в 1-м Новоподмосковном переулке и в ТЦ «Савелки» в Зеленограде.

«Интерфакс» от источника узнал и о минировании ТЦ «Золотой Вавилон» в Ясеневе.