Воскресные сообщения о минировании в Москве не подтвердились

В воскресенье кинологи с собакам обследовали в Москве Киевский вокзал, бизнес-центр «Монарх», 13 гостиниц и девять торговых центров после сообщений о минировании. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД столицы, взрывных устройств не обнаружили ни по одному из адресов.

Шквал звонков о заложенных бомбах начался в Москве в четверг вечером. В экстренные службы поступили сообщения об угрозе взрыва в гостиницах «Измайловская», «Минима», «Авита», «Аквамарин», «Азимут», «Золотой колос», «Афиша», «Космос» и «Даблтри Хилтон», торговых центрах «Капитолий» на северо-востоке Москвы, «Принц плаза», «Мега-Химки», «Метрополис», «Хорошо», «Капитолий» на проспекте Вернадского, «Щука», «Океания» и «Домодедово».