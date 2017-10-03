Начальник ГАИ назвал Москву самым безопасным в стране городом для пешеходов

Москва – самый безопасный для пешеходов город в России, сообщил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.

Уровень аварийности с участием пешеходов минимизирован, добавил он. Черников убежден, что «умышленно пешеход не побежит через дорогу на красный сигнал светофора», поэтому, когда для него будет комфортно переходить правильно дорогу, «он и будет это делать».

«В основном это невнимательность. Они разговаривают по телефону, слушают музыку (через наушники), идут в капюшоне – не видят, что происходит вокруг», – добавил Черников.