Роструд рассказал о длинных выходных в ноябре

В начале ноября у россиян будет три выходных дня подряд, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В частности, 4 ноября в России отмечают День народного единства.

«В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем и переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября сокращается на 1 час», – заявил замруководителя Роструда Иван Шкловец.