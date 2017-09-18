В правительстве одобрили график выходных на 2018 год

В прошлом году Медведев окончательно утвердил календарь праздников еще в августе

Минтруд назвал даты новогодних праздников в 2018 году Н. Шарапова / Ведомости

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложенный Министерством труда график праздничных и выходных дней на 2018 г. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе министерства. Проект постановления правительства о переносе праздничных дней в следующем году Минтруд представил премьер-министру Дмитрию Медведеву в марте, на обсуждение документ был представлен в середине июня.

На зимних каникулах выходной в субботу 6 января 2018 г. предложено перенести на пятницу 9 марта, а с воскресенья 7 января – на среду 2 мая. Суббота 28 апреля может быть перенесена на понедельник 30 апреля, суббота 9 июня – на понедельник 11 июня и суббота 29 декабря – на понедельник 31 декабря.

Таким образом, отдохнуть получится с 30 декабря 2017 г. по 8 января, с 23 по 25 февраля, с 8 марта по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 июня по 12 июня, а также с 3 ноября по 5 ноября. В Минтруде объясняли, что составили график переноса выходных ради соблюдения норм Трудового кодекса, по которым между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха.

В прошлом году график праздников в выходные на 2017 г. правительство окончательно одобрило еще в августе. Трехстороннюю комиссию, которая сейчас одобрила предложения Минтруда, координирует вице-премьер Ольга Голодец. В состав комиссии входят представители ведомств экономического и социального блока правительства, ПФР, Фонда социального страхования, Минобороны, Минкультуры и других ведомств.

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