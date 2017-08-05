Как Путин щуку ловил
Президент Россиии отдохнул два дня на озере в Сибири
Во время рабочей поездки на Дальний Восток Владимир Путин сделал двухдневную остановку в Сибири, чтобы немного отдохнуть
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Во время своего отпуска президент занимался рыбалкой и подводной охотой
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Владимир Путин погружался в плотном гидрокостюме, который необходим для длительного пребывания в холодной воде. Температура в озере не поднимается выше +17 градусов, пишет «РИА Новости»
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Песков также отметил, что Владимир Путин имел возможность позагорать
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Компанию в отпуске президенту России составил министр обороны России Сергей Шойгу (справа)
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В озере Путин плавал кролем без гидрокостюма, несмотря на низкую температуру воды
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Владимир Путин провел небольшой отпуск с 1 по 3 августа в республике Тыва
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