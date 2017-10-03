ЕСПЧ присудил 13 600 евро одному из первых осужденных за экстремизм в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск российского журналиста и правозащитника Станислава Дмитриевского и обязал Россию выплатить ему 13 600 евро.

В ЕСПЧ считают, что решения российских судов в адрес Дмитриевского нарушают его право на выражение мнения, так как сторона обвинения не смогла в достаточной мере обосновать выдвинутые против журналиста обвинения.

Суд постановил, что Россия должна выплатить Дмитриевскому 10 000 евро в качестве компенсации морального ущерба, а также 3620 евро компенсаций за судебные издержки.

Дмитриевский в 2006 г. направил в ЕСПЧ жалобу, в которой просил признать нарушение Россией его прав в связи с приговором, вынесенным ему Советским районным судом Нижнего Новгорода. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды с использованием служебного положения.

Дмитриевскому вменялась в вину публикация в газете «Правозащита» обращений лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова.