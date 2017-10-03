Под Алматой пропал самолет санитарной авиации

В 28 км от Алматы идут поиски пропавшего с радаров самолета санитарной авиации Ан-28. Об этом рассказали в комитете гражданской авиации Мининвестразвития Казахстана.

Пропавший Ан 28 принадлежит авиакомпании Eastwing. Самолет следовал по маршруту Алматы - Шымкент. Он пропал с радаров приблизительно в 18:47 по местному времени. «Связь с бортом отсутствует. На борту 5 человек. Идут спасательно-поисковые работы», - рассказали в ведомстве.

Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана сообщил, что «силы и средства на место выехали».