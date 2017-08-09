Польская комиссия нашла следы взрыва на обломках самолета Качиньского

Правительственная подкомиссия по расследованию крушения президентского самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 г., обнаружила на левом крыле лайнера следы взрыва. Об этом сообщила в среду пресс-служба подкомиссии.

«Многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М носят следы взрыва», - указали в пресс-службе, информируя об итогах последнего заседания подкомиссии, состоявшегося 25 июля. В сообщении не указано, были ли обнаружены следы взрывчатых веществ, и не выдвигается предположений, из-за чего мог произойти взрыв.

Ту-154 ВВС Польши разбился под Смоленском 10 апреля 2010 г. На его борту находилась официальная польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, которая летела в Катынь почтить память убитых в советские годы поляков. Всего погибли 96 человек. МАК в январе 2011 г. причиной крушения назвал решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Польская прокуратура в марте 2015 г. обвинила двух российских авиадиспетчеров по делу о крушении этого самолета. Польская сторона добивается передачи обломков лайнера и материалов следствия. Обломки Ту-154М находятся в России, и о проведении новых исследований фрагментов фюзеляжа в последнее время ничего не сообщалось.