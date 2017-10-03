СМИ сообщили об уничтожении «корзинки Сечина»

Самое известное вещественное доказательство по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева - корзинка с колбасой «от Иваныча» - уничтожено по ходатайству следствия, пишет BBC. «17 мая 2017 г. по решению Басманного суда колбаска, которая была в корзинке, была уничтожена как скоропортящаяся», - рассказала агентству адвокат Улюкаева Виктория Бурковская. Информацию о ликвидации корзинки подтвердил и собеседник агентства, знакомый с материалами дела.

Бурковская уточнила, что ей не известно о судьбе вина, находившегося в корзинке, и самой корзинки.

Корзинка с колбасой «от Иваныча» - традиционный подарок от президента «Роснефти» Игоря Сечина, говорил «Ведомостям» один из получателей. Такую корзинку, согласно материалам суда, получил и Улюкаев вместе с имитацией взятки в $2 млн наличными в офисе «Роснефти» якобы за положительное заключение министерства о сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».