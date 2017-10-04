Число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико возросло до 34 человек

При урагане «Мария» в Пуэрто-Рико погибли 34 человека, заявил губернатор Рикардо Росселло. Ранее сообщалось о 16 жертвах.

Ураган «Мария» оставил без света всех жителей острова. Рикардо Россело сообщил, что на восстановление линий электропередачи могут уйти месяцы. Губернатор добавил, что ураган нанес ущерб в размере $90 млрд.

«Мария» также затронул Доминику. Там жертвами стихии стали 14 человек. В местном правительстве заявили, что из-за урагана у жителей страны нет еды и воды.

В МИД России рекомендовали туристам воздержаться от поездки в страны Карибского бассейна, в том числе отложить посещение Пуэрто-Рико, Доминики, Багамских островов и Доминиканской республики.