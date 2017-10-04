Трое россиян погибли при крушении самолета в Конго в конце сентября

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду, что в числе погибших в результате крушения самолета в Демократической республике Конго в конце сентября было трое россиян.

По ее словам, об этом министерство обороны Конго сообщило 3 октября, передает «Интерфакс».

Всего в катастрофе погибли пять членов экипажа самолета Ан-12. Лайнер потерпел крушение 30 сентября в городе Киншасы. Он загорелся вскоре после взлета из аэропорта в столице Конго и упал. Предполагаемая причина катастрофы - техническая неполадка.

Помимо граждан Украины и Узбекистана на борту самолета было трое граждан России: второй пилот Игорь Морозов, бортинженер Борис Миронов и штурман Андрей Чеботарев. Они работали в республике по частным контрактам.