Следственный комитет возбудил дело по факту стрельбы в центре Москвы

Управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по факту стрельбы в центре столицы. В частности, делопроизводство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По информации следствия, 5 октября недалеко от жилых домов по Банковскому переулку неизвестные четыре раза выстрелили в мужчину, «который шел в сторону дома, где проживает». Пострадавший был доставлен в больницу.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится комплекс действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления и розыск лиц, причастных к его совершению.

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