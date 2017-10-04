РБК: представитель Джабраилова опроверг предъявление ему обвинения

Пресс-секретарь экс-сенатора от Чечни и бизнесмена Умара Джабраилова Григорий Горчаков заявил, что ему не были предъявлены никакие официальные обвинения. Об этом сообщает в среду РБК.

Ранее агентства «Интерфакс» и ТАСС сообщали со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что МВД предъявило обвинение Джабраилову в хулиганстве после стрельбы в отеле Four Seasons.

Собеседники агентства отмечали, что в настоящий момент в отношении бывшего сенатора проводится психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна определить его вменяемость. По ее итогам, утверждали они, предпринимателю должно быть предъявлено окончательное обвинение.

29 августа Умар Джабраилов был задержан в отеле Four Seasons в центре Москвы. Он, как писали СМИ, несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере. Экс-сенатора задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде. Бизнесмен объяснил свои действия «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля.