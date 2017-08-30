Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде

Ранее сообщалось о его задержании за стрельбу рядом с Кремлем

Следователь отпустил Джабраилова после того, как бизнесмена допросили в качестве подозреваемого, знает осведомленный источник «Интерфакса» Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бизнесмен, бывший сенатор Умар Джабраилов, задержанный за стрельбу в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах, эту информацию подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Следователь отпустил Джабраилова после того, как бизнесмена допросили в качестве подозреваемого, знает осведомленный источник «Интерфакса». В отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Джабраилова задержали сегодня ночью в отеле за стрельбу из наградного пистолета, сообщал «Интерфакс». В МВД подтвердили факт стрельбы в отеле, но не назвали имя подозреваемого. Собеседник РБК в МВД рассказал, что Джабраилова увидели охранники, когда он был в лифте с пистолетом в руке. Когда прибывшие полицейские постучались в номер бывшего сенатора, дверь открыл сам Джабраилов с пистолетом в руке, при этом он заявил: «Без боя не сдамся». Сотрудники правоохранительных органов увидели отверстие в потолке номера и задержали Джабраилова.

Джабраилов находился в состоянии опьянения, рассказал источник ТАСС. «В наркотическом или алкогольном (опьянении), покажет экспертиза», - уточнил он. В номере был найден «белый порошок неизвестного вещества», который полицейские отправили на экспертизу, знает собеседник «РИА Новости».

Сегодня днем представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) прибыли в ОВД «Китай-город», куда был доставлен Джабраилов. Однако бизнесмена там не оказалось, его отправили на следственные мероприятия в гостиницу Four Seasons. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Денис Набиуллин, передает «РИА Новости».

«Единая Россия» приостановила членство Джабраилова в партии после возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом сообщили «Ведомостям» в московском отделении партии.

Любитель красивой жизни: чем известен Умар Джабраилов

59-летний Умар Джабраилов в 2004-2009 гг. занимал пост сенатора от правительства Чечни, он работал в комитетах по экономической политике и по международным делам. Однако из Совфеда он ушел досрочно. Его сенаторские полномочия были прекращены из-за охлаждения отношений с Рамзаном Кадыровым, объяснял источник «Ведомостей», близкий к правительству Чечни.

До прихода в Совет Федерации Джабраилов возглавлял ООО «Группа плаза», в управлении которой были гостиница «Россия», «Смоленский пассаж», деловой центр «Москоу бизнес плаза» и др.

С 2009 по 2013 г. он был советником помощника президента Сергея Приходько. Сейчас Джабраилов - меценат, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, вице-президент «Творческого союза художников России» по стратегическим и специальным проектам.