Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде

Следователь отпустил Джабраилова после того, как бизнесмена допросили в качестве подозреваемого, знает осведомленный источник «Интерфакса»
Александр Миридонов / Коммерсантъ
Бизнесмен, бывший сенатор Умар Джабраилов, задержанный за стрельбу в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах, эту информацию подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Следователь отпустил Джабраилова после того, как бизнесмена допросили в качестве подозреваемого, знает осведомленный источник «Интерфакса». В отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Джабраилова задержали сегодня ночью в отеле за стрельбу из наградного пистолета, сообщал «Интерфакс». В МВД подтвердили факт стрельбы в отеле, но не назвали имя подозреваемого. Собеседник РБК в МВД рассказал, что Джабраилова увидели охранники, когда он был в лифте с пистолетом в руке. Когда прибывшие полицейские постучались в номер бывшего сенатора, дверь открыл сам Джабраилов с пистолетом в руке, при этом он заявил: «Без боя не сдамся». Сотрудники правоохранительных органов увидели отверстие в потолке номера и задержали Джабраилова.
Джабраилов находился в состоянии опьянения, рассказал источник ТАСС. «В наркотическом или алкогольном (опьянении), покажет экспертиза», - уточнил он. В номере был найден «белый порошок неизвестного вещества», который полицейские отправили на экспертизу, знает собеседник «РИА Новости».
Сегодня днем представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) прибыли в ОВД «Китай-город», куда был доставлен Джабраилов. Однако бизнесмена там не оказалось, его отправили на следственные мероприятия в гостиницу Four Seasons. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Денис Набиуллин, передает «РИА Новости».
«Единая Россия» приостановила членство Джабраилова в партии после возбуждения в отношении него уголовного дела. Об этом сообщили «Ведомостям» в московском отделении партии.
Любитель красивой жизни: чем известен Умар Джабраилов
Антон Денисов / ИТАР-ТАСС
Уроженец Чечни Умар Джабраилов – один из ярких представителей России 1990-х. В 1997 г. он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей новыми торговыми центрами в России – «Охотным Рядом» на Манежной площади и «Смоленским пассажем», а также ЖК «Кунцево», гостиницей «Россия» и другими. На фото (справа) с топ-моделью Наоми Кемпбелл и ее другом Флавио Бриаторэ. Кемпбелл приезжала в Москву, чтобы принять участие в вечерах памяти великого кутюрье Джанни Версаче в Государственном Кремлевском дворце
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Антон Денисов / ИТАР-ТАСС
В январе 2000 г. Джабраилов соперничал на президентских выборах с Владимиром Путиным. Для поддержки кандидатуры бизнесмена на выборах было создано движение «Сила разума». На снимке: Джабраилов отбирает фотографию для агитационных плакатов
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Игорь Михалев / РИА Новости
Кандидат на пост президента Умар Джабраилов на дискотеке, март 2000 г.
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WAW ME / REUTERS
Агитационный плакат Джабраилова на улице Москвы
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Игорь Михалев / РИА Новости
На выборах президента 26 марта 2000 г. Джабраилов получил всего 0,1% голосов избирателей, заняв последнее одиннадцатое место. На фото Умар Джабраилов на традиционном весеннем субботнике по уборке территории города, 2000 г.
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Роман Денисов / ИТАР-ТАСС
Умар Джабраилов на ярмарке современного искусства «Арт-Манеж 2001» у работ американского фотографа Лиллиан Бассман
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ИТАР-ТАСС / Абдулбек Вахаев
5 января 2004 г., Мекка, Саудовская Аравия. Президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров (второй слева) и Умар Джабраилов (слева) совершают малый хадж
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Владимир Вяткин / РИА Новости
С середины января 2004 г. Джабраилов назначен представителем от администрации Чечни в Совете Федерации. Его специализация в верхней палате парламента – комитет по международным делам
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Игорь Уткин, Виталий Белоусов / ИТАР-ТАСС
Умар Джабраилов, нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров, Сергей Абрамов (слева направо) и футбольная команда «Терек» (сейчас «Ахмат») празднуют победу в Кубке России. Финальный матч с командой «Крылья Советов» (Самара) закончился со счетом 1:0, май 2004 г. Джабраилов спонсировал «Терек» через фонд Ахмата Кадырова
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Сергей Узаков / ИТАР-ТАСС
Тогдашний премьер-министр Чеченской Республики Рамзан Кадыров и Умар Джабраилов во время республиканского выпускного бала в Гудермесе, июнь 2006 г.
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Kazbek Vakhayev / AP
Умар Джабраилов и Рамзан Кадыров во время 30-летия Кадырова. Гудермес, октябрь 2006 г.
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Михаил Фомичев / ИТАР-ТАСС
Умар Джабраилов и дизайнер Ульяна Цейтлина перед началом церемонии вручения премии «Серебряная калоша» (за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе)
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Е. Стецко / Ведомости
В октябре 2009 г. Джабраилов добровольно ушел из Совета Федерации. «Я посчитал, что исчерпал себя в должности сенатора, поэтому решил оставить это занятие, предоставив возможность кому-то другому проявить свои способности на поприще парламентской деятельности», – сказал сенатор (цитата по «Коммерсанту»)
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Умар Джабраилов и ресторатор Александр Соркин (слева направо) на балу моды и красоты Martini May Fashion, 2010 г.
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Валерий Левитин / РИА Новости
Джабраилов (в центре) с дочерью Данатой и девелопером Удо Коломбо на традиционной ежегодной вечеринке ювелирного дома de Grisogono в Каннах, 2012 г. Обе дочери Джабраилова проживают в Монако. По сообщениям различных СМИ, предприниматель рассказывал, что любит путешествовать, но является невъездным для Америки, Израиля и Монако (где он однажды 10 дней сидел в тюрьме)
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Валерий Левитин / РИА Новости
Бизнесмен и модель Наталья Водянова во время благотворительного аукциона фонда «Обнаженные сердца» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», февраль 2012 г.
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Валерий Левитин / РИА Новости
Джабраилов и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2012 г.
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Александр Щербак / Коммерсантъ
По сообщениям СМИ, Джабраилов владеет английским, немецким, итальянским языками, понимает французский, испанский, чешский и венгерский. На фото на открытии кафе Алексея Гарбера Oyster Bar: sea food в парке Горького, май 2013 г.
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Ирина Бужор / Коммерсантъ
Сейчас Джабраилов - меценат, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, вице-президент «Творческого союза художников России» по стратегическим и специальным проектам. На фото с издателем российского журнала Elle Натальей Шкулевой во время торжественного ужина в честь 20-го юбилея Мультимедиа Арт Музея, ноябрь 2016 г.
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Валерий Левитин / РИА Новости
30 августа 2017 г. полиция задержала Джабраилова в Москве в отеле Four Seasons напротив Кремля. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. О том, что это Умар Джабраилов, сообщили разные СМИ со ссылкой на источники. Официально только было сказано, что на задержанного за стрельбу в отеле заведено уголовное дело о хулиганстве
59-летний Умар Джабраилов в 2004-2009 гг. занимал пост сенатора от правительства Чечни, он работал в комитетах по экономической политике и по международным делам. Однако из Совфеда он ушел досрочно. Его сенаторские полномочия были прекращены из-за охлаждения отношений с Рамзаном Кадыровым, объяснял источник «Ведомостей», близкий к правительству Чечни.
До прихода в Совет Федерации Джабраилов возглавлял ООО «Группа плаза», в управлении которой были гостиница «Россия», «Смоленский пассаж», деловой центр «Москоу бизнес плаза» и др.
С 2009 по 2013 г. он был советником помощника президента Сергея Приходько. Сейчас Джабраилов - меценат, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, вице-президент «Творческого союза художников России» по стратегическим и специальным проектам.