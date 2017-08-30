Любитель красивой жизни: чем известен Умар Джабраилов
Яркие фото бывшего сенатора и бизнесмена
Уроженец Чечни Умар Джабраилов – один из ярких представителей России 1990-х. В 1997 г. он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей новыми торговыми центрами в России – «Охотным Рядом» на Манежной площади и «Смоленским пассажем», а также ЖК «Кунцево», гостиницей «Россия» и другими. На фото (справа) с топ-моделью Наоми Кемпбелл и ее другом Флавио Бриаторэ. Кемпбелл приезжала в Москву, чтобы принять участие в вечерах памяти великого кутюрье Джанни Версаче в Государственном Кремлевском дворце
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В январе 2000 г. Джабраилов выдвинут кандидатом на пост президента страны. Для поддержки его кандидатуры на выборах было создано движение «Сила разума». На снимке: Джабраилов отбирает фотографию для агитационных плакатов
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Кандидат на пост президента Умар Джабраилов на дискотеке, март 2000 г.
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Агитационный плакат Джабраилова на улице Москвы
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На выборах президента 26 марта 2000 г. Джабраилов получил всего 0,1% голосов избирателей, заняв последнее одиннадцатое место. На фото Умар Джабраилов на традиционном весеннем субботнике по уборке территории города, 2000 г.
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Умар Джабраилов на ярмарке современного искусства «Арт-Манеж 2001» у работ американского фотографа Лиллиан Бассман
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5 января 2004 г., Мекка, Саудовская Аравия. Президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров (второй слева) и Умар Джабраилов (слева) совершают малый хадж
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С середины января 2004 г. Джабраилов назначен представителем от администрации Чечни в Совете Федерации. Его специализация в верхней палате парламента – комитет по международным делам
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Умар Джабраилов, нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров, Сергей Абрамов (слева направо) и футбольная команда «Терек» (сейчас «Ахмат») празднуют победу в Кубке России. Финальный матч с командой «Крылья Советов» (Самара) закончился со счетом 1:0, май 2004 г. Джабраилов спонсировал «Терек» через фонд Ахмата Кадырова
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Тогдашний премьер-министр Чеченской Республики Рамзан Кадыров и Умар Джабраилов во время республиканского выпускного бала в Гудермесе, июнь 2006 г.
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Умар Джабраилов и Рамзан Кадыров во время 30-летия Кадырова. Гудермес, октябрь 2006 г.
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Умар Джабраилов и дизайнер Ульяна Цейтлина перед началом церемонии вручения премии «Серебряная калоша» (за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе)
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В октябре 2009 г. Джабраилов добровольно ушел из Совета Федерации. «Я посчитал, что исчерпал себя в должности сенатора, поэтому решил оставить это занятие, предоставив возможность кому-то другому проявить свои способности на поприще парламентской деятельности», – сказал сенатор (цитата по «Коммерсанту»)
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Умар Джабраилов и ресторатор Александр Соркин (слева направо) на балу моды и красоты Martini May Fashion, 2010 г.
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Джабраилов (в центре) с дочерью Данатой и девелопером Удо Коломбо на традиционной ежегодной вечеринке ювелирного дома de Grisogono в Каннах, 2012 г. Обе дочери Джабраилова проживают в Монако. По сообщениям различных СМИ, предприниматель рассказывал, что любит путешествовать, но является невъездным для Америки, Израиля и Монако (где он однажды 10 дней сидел в тюрьме)
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Бизнесмен и модель Наталья Водянова во время благотворительного аукциона фонда «Обнаженные сердца» в концертном зале «Барвиха Luxury Village», февраль 2012 г.
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Джабраилов и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова в концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2012 г.
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По сообщениям СМИ, Джабраилов владеет английским, немецким, итальянским языками, понимает французский, испанский, чешский и венгерский. На фото на открытии кафе Алексея Гарбера Oyster Bar: sea food в парке Горького, май 2013 г.
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С издателем российского журнала Elle Натальей Шкулевой во время торжественного ужина в честь 20-го юбилея Мультимедиа Арт Музея в ресторане «Турандот», ноябрь 2016 г.
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30 августа 2017 г. полиция задержала Джабраилова в Москве в отеле Four Seasons напротив Кремля. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. О том, что это Умар Джабраилов, сообщили разные СМИ со ссылкой на источники. Официально только было сказано, что на задержанного за стрельбу в отеле заведено уголовное дело о хулиганстве
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