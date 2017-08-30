Любитель красивой жизни: чем известен Умар Джабраилов

Антон Денисов / ИТАР-ТАСС

Уроженец Чечни Умар Джабраилов – один из ярких представителей России 1990-х. В 1997 г. он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей новыми торговыми центрами в России – «Охотным Рядом» на Манежной площади и «Смоленским пассажем», а также ЖК «Кунцево», гостиницей «Россия» и другими. На фото (справа) с топ-моделью Наоми Кемпбелл и ее другом Флавио Бриаторэ. Кемпбелл приезжала в Москву, чтобы принять участие в вечерах памяти великого кутюрье Джанни Версаче в Государственном Кремлевском дворце



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