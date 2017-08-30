СМИ сообщили о задержании бывшего сенатора и миллионера Джабраилова

О задержании Джабраилова сообщает также РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах Валерий Левитин / РИА Новости

Полиция задержала в Москве бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации Умара Джабраилова. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. Однако собеседник не уточнил, за что именно задержан миллионер.

«Бизнесмен Джабраилов задержан ночью в гостинице в центре города», — сказал собеседник агентства, не уточняя других деталей.

Источник «Интерфакса» уточнил, что Джабраилова задержали за стрельбу из наградного пистолета. По словам собеседника «Интерфакса», около 04.00 в полицию поступило сообщение от персонала отеля, что некий мужчина начал стрелять из пистолета.

«Прибывшими сотрудниками полиции стрелявший из личного наградного пистолета Умар Джабраилов был задержан. Он доставлен в отдел внутренних дел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сказал собеседник агентства.

Официально в полиции не называют имени подозреваемого. В столичной полиции «РИА Новости» и «Интерфаксу» подтвердили факт стрельбы в гостинице в центре города, но не уточнили, кто именно был задержан в связи с произошедшим. В пресс-службе ГУ МВД Москвы агентству «Москва» рассказали, что 29 августа вечером в полицию пришло сообщение, что в отеле в центре города постоялец нарушает правила проживания. «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвел вы­стрелы вверх. Пострадавших в резул­ьтате происшествия нет», - сказал представитель главка. По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. «По этому факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство", которая предусматривает реальные сроки заключения и другие виды наказания», — сказал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Это не первый инцидент с оружием, связанный с парламентариями из Чечни. В декабре 2013 г. депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, что подрался с депутатом Адамом Делимхановым у лифта в новом думском корпусе.

«После того как я спросил: "Что, Чечня не территория РФ?", он исподтишка нанес удар по голове кулаком, я начал защищаться, - рассказывал Журавлев "Коммерсанту". - Подбежали мои помощники, его охрана». После чего «у Адама Султановича выпал золотой пистолет - не знаю, откуда, - и мы решили прекратить все действия». Депутат добавил, что в Думу вызывали скорую, чтобы «снять побои», он сам «жив-здоров», но «не очень красиво» выглядит. Потерпевший не исключал, что направит по факту запросы на имя директора ФСБ Александра Бортникова и в думскую комиссию по этике для проверки действий чеченского депутата. Когда новость о драке и золотом пистолете широко разошлась по СМИ и блогам, в Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова появилось его фото вместе с Делимхановым.

Умару Джабраилову 59 лет. В 2004-2009 гг. он был сенатором от правительства Чечни, в Совфеде он работал в комитетах по экономической политике и по международным делам. Его сенаторские полномочия были прекращены досрочно. Источник «Ведомостей», близкий к правительству Чечни, объяснял тогда отставку Джабраилова охлаждением отношений с Рамзаном Кадыровым. С 2009 по 2013 гг. он был советником помощника президента Сергея Приходько.

До прихода в Совет Федерации Джабраилов был президентом ООО «Группа плаза» (управляла ОАО «Манежная площадь», гостиницей «Россия», Смоленским пассажем, деловым центром «Москоу бизнес плаза», нефтяной компанией «Данако», рекламным агентством «Тихая гавань»). Он также основал ассоциацию предпринимателей «Аванти». Сейчас Джабраилов - меценат, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства, почетный академик Российской академии художеств, вице-президент «Творческого союза художников России»по стратегическим и специальным проектам.