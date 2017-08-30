ТАСС сообщил о возможном освобождении Джабраилова под подписку о невыезде

Задержанному за стрельбу в отеле Four Seasons в Москве Умару Джабраилову вызвали скорую помощь в ОВД «Китай-город». Это ТАСС сообщили в справочной службе скорой помощи. «К Джабраилову Умару выезжал наряд скорой помощи. Врачи осмотрели его на месте и приняли решение не госпитализировать», - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД Москвы подтвердили, что в центре города задержан мужчина, который в отеле стрелял вверх из наградного пистолета, но не назвали его имя. О том, что это Умар Джабраилов, сообщили разные СМИ со ссылкой на источники. Официально только было сказано, что на задержанного заведено уголовное дело о хулиганстве.

При стрельбе никто не пострадал. Источник ТАСС утверждает, что Джабраилова днем допрашивали в ОВД «Китай-город», а затем отпустят под подписку о невыезде, так как это преступление нетяжкое.