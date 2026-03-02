Что известно о самоубийстве Умара Джабраилова

Mash пишет, что Джабраилов мог задолжать 1,5 млрд руб. По данным Telegram-канала, формально он вышел из бизнеса еще в феврале 2020 г., продав свою долю в 71% Владимиру Шупову. Но через четыре года Шупов заявил, что не является владельцем активов. К середине 2025 г. бизнес Джабраилова задолжал больше 190 млн руб. по налогам, страховым взносам и пеням, утверждает Mash.