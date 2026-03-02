Что известно о самоубийстве Умара Джабраилова

Что известно о самоубийстве Умара ДжабраиловаБизнесмен мог покончить с собой из-за проблем с финансами
2 марта СМИ со ссылкой на источники сообщили, что экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов совершил самоубийство в Москве. В пресс-службе Российской академии художеств, почетным членом которой был Джабраилов, «РИА Новости» подтвердили его смерть. Информацию подтвердил и бывший адвокат экс-сенатора.
«Ведомости» собрали все, что известно о происшествии в настоящее время.
По данным «РИА Новости», предпринимателя нашли в квартире в Москве. По сведениям ТАСС, речь об одном из жилкомплексов на Тверской улице. Рядом с бизнесменом был найден пистолет Luger Parabellum. Джабраилов умер в больнице. Предварительно, он не оставил предсмертной записки. Согласно информации Telegram-канала Mash, Джабраилова госпитализировали около 2:00 мск 2 марта в тяжелом состоянии. Медики не менее получаса проводили реанимационные мероприятия, но не смогли спасти его.
Правоохранители сообщили ТАСС, что Джабраилов мог покончить с собой из-за финансовых трудностей. По факту смерти предпринимателя проводится проверка.
В последнем посте в своем Telegram-канале Джабраилов выражал беспокойство насчет эскалации на Ближнем Востоке и судьбы российских туристов.
«РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы сообщили, что банковские счета Джабраилова как индивидуального предпринимателя были заблокированы в связи с долгом в 40 000 руб. Согласно информации агентства, речь идет о долге перед налоговыми органами.
Mash пишет, что Джабраилов мог задолжать 1,5 млрд руб. По данным Telegram-канала, формально он вышел из бизнеса еще в феврале 2020 г., продав свою долю в 71% Владимиру Шупову. Но через четыре года Шупов заявил, что не является владельцем активов. К середине 2025 г. бизнес Джабраилова задолжал больше 190 млн руб. по налогам, страховым взносам и пеням, утверждает Mash.
По данным «РИА Новости», Джабраилов в 2006 г. получил от ныне ликвидированного Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России) наградной пистолет Ярыгина. Оружие было изъято у него по решению суда в 2017 г. В суде уточняли, что Джабраилов пытался вернуть себе наградной пистолет через суд, но сам же отозвал свою просьбу.
С конца 1990-х Джабраилов работал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами «Охотный ряд», «Смоленский пассаж», гостиницей «Россия» и другими объектами. В 2004–2009 гг. являлся представителем Чечни в Совете Федерации, зампредседателя Комитета СФ по международным делам.
В 2017 г. Джабраилова исключили из партии «Единая Россия» за «действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам» после дела о хулиганстве.