Чем известен Умар Джабраилов

Чем известен Умар ДжабраиловЭкс-сенатор и бизнесмен покончил с собой
Образование
Умар Джабраилов родился 28 июня 1958 г. в Грозном (тогда – Чечено-Ингушская АССР), учился в местной школе №17. После отправился в Москву, где окончил пушно-меховой техникум. В 1977-1979 гг. проходил военную службу в ракетных войсках стратегического назначения в Житомирской области. После армии поступил на подготовительные курсы МГИМО, в 1980 г. успешно поступил на факультет международных экономических отношений. В 1985-м окончил обучение с отличием.
Предпринимательская деятельность
После выпуска Джабраилов сначала работал лаборантом в МГИМО, затем – представителем иностранных компаний в Москве. В начале 1990-х занялся бизнесом, основал компанию «Данако», занимавшуюся заправками и поставками нефтепродуктов для госпредприятий.
В 1994 г. познакомился с американским бизнесменом Полом Тейтумом и стал сначала первым замгендиректора, а затем и. о. гендиректора в его СП «Интурист-Редамер Гостиница и Деловой Центр». В 1996 г. Тейтум обвинил Джабраилова в угрозе убийством, а позднее в ноябре того же года был расстрелян в подземном переходе у Киевского вокзала. Причастность Джабраилова к убийству не была доказана, но США навсегда закрыли ему въезд в страну.
В 1997 г. создал холдинговую группу «Плаза», в которую вошли, в том числе, торговые предприятия «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд», отель «Рэдиссон-Славянская» и др.
Политическая карьера
В 2000 г. Джабраилов принял участие в президентских выборах, его выдвинула группа избирателей от созданного им самим же движения «Сила разума». По итогам голосования бизнесмен занял лишь последнее 11-е место, набрав 0,1% голосов избирателей.
В начале 2004 г. Джабраилов назначен представителем от администрации Чечни в Совете Федерации, был зампредседателя комитета по международным делам. В январе того же года совершил вместе с президентом Чечни Ахматом Кадыровым малый хадж в Мекку. В мае Кадыров-старший был убит, а управление республикой взял его сын Рамзан, с которым в 2005 г., как рассказывал сам предприниматель, они принесли клятву вечной дружбы.
В октябре 2009 г. объявил о решении добровольно уйти из Совета Федерации, заявив, что «исчерпал себя в должности сенатора». Позднее он говорил, что об этом его попросило руководство Чечни. После он на общественных началах работал советником помощника президента РФ, занимаясь выстраиванием отношением с Бангладеш, а в 2015 г. возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Его главный актив в те годы – девелоперская компания «Аванти стройгрупп».
Инциденты
В августе 2017 г. Джабраилов был задержан после устроенной им стрельбы в отеле Four Seasons напротив Кремля: несколько пуль из наградного пистолета Ярыгина попали в потолок. Прибывшие в отель полицейские обнаружили в номере бутылки и неизвестный белый порошок. Сам он объяснял произошедшее «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля. В октябре того же года бизнесмен был оштрафован на 4000 руб. за употребление наркотиков, а в ноябре – признан виновным в хулиганстве и получил штраф в 500 000 руб. При этом в 2018 г. ему вернули и пистолет, и разрешение на ношение оружия, но «Единая Россия» исключила его из партии из-за инцидента.
В начале апреля 2020 г. Джабраилов, находясь, по собственным словам, в «шоковом состоянии», попытался покончить с собой в одной из московских гостиниц. Его водитель успел вовремя вызвать скорую, которая доставила бизнесмена в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, где ему спасли жизнь.
Был председателем попечительского совета Московского музея современного искусства, почетным академиком Российской академии художеств, вице-президентом «Творческого союза художников России» по стратегическим и специальным проектам. Активно занимался благотворительностью и меценатством.
Джабраилов был дважды женат и разведен, у него остались две дочери от второго брака. Владел английским, немецким, итальянским языками, в некоторой степени – французским, испанским, чешским и венгерским.