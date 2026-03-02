Чем известен Умар Джабраилов

В августе 2017 г. Джабраилов был задержан после устроенной им стрельбы в отеле Four Seasons напротив Кремля: несколько пуль из наградного пистолета Ярыгина попали в потолок. Прибывшие в отель полицейские обнаружили в номере бутылки и неизвестный белый порошок. Сам он объяснял произошедшее «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля. В октябре того же года бизнесмен был оштрафован на 4000 руб. за употребление наркотиков, а в ноябре – признан виновным в хулиганстве и получил штраф в 500 000 руб. При этом в 2018 г. ему вернули и пистолет, и разрешение на ношение оружия, но «Единая Россия» исключила его из партии из-за инцидента.