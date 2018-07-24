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Устроивший стрельбу в отеле Умар Джабраилов исключен из «Единой России»

Бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, год назад устроивший стрельбу в номере отеля Four Seasons возле Красной площади, исключен из партии «Единая Россия». Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Джабраилова Зиму Бочалову.

«Решение, принятое Советом регионального отделения партии «Единая Россия» по ЦАО, об исключении Умара Алиевича Джабраилова из партии считаю преждевременным, ошибочным и нелегитимным. Джабраилов - бизнесмен, общественный деятель, меценат, патриот, очень много сделал для страны и для партии в целом», - сказала она. В отделении партии «Единой России» по ЦАО подтвердили информацию об исключении Джабраилова.

После возбуждения уголовного дела в отношении экс-сенатора его членство в партии приостанавливалось, однако он подавал заявление о возобновлении членства.

В августе 2017 г. Джабраилова задержали после устроенной им стрельбы в отеле: несколько пуль из наградного пистолета Ярыгина попали в потолок. Прибывшие в отель полицейские обнаружили в номере бутылки и неизвестный белый порошок. В октябре Джабраилов был оштрафован на 4000 руб. за употребление наркотиков, а в ноябре прошлого года суд признал Джабраилова виновным в хулиганстве и назначил штраф в 500 000 руб. В этом году ему вернули и пистолет, и разрешение на ношение оружия.

Свои действия Джабраилов объяснял «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля.

Джабраилов в 2004-2009 гг. был сенатором от Чечни, в 2009-2013 гг. работал советником помощника президента. В 2000 г. участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% голосов. С 2015 г. возглавляет ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В 1990-е гг. Джабраилов занимался бизнесом: основал управляющую сетью АЗС компанию «Данако», владел гостиницами «Radisson Cлаванская» и «Россия», торговыми центрами «Смоленский пассаж» и «Охотный Ряд». Остается совладельцем «Аванти стройгрупп» и «МС Регион».

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