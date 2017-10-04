СМИ сообщили о предъявлении Джабраилову обвинения в хулиганстве за стрельбу в отеле

Сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение в хулиганстве экс-сенатору от Чечни и бизнесмену Умару Джабраилову по делу о стрельбе в московском отеле Four Seasons. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Эту информацию также подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах. Официального подтверждения сообщения о предъявлении Джабраилову обвинения пока нет.

По словам собеседника «Интерфакса», ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 213 УК РФ - «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Джабраилов свою вину признал. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет заключения.

Сейчас в отношении бывшего сенатора проводится психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна определить его вменяемость. После экспертизы ему будет предъявлено окончательное обвинение и начата процедура ознакомления с материалами дела.

Умар Джабраилов, который занимал пост сенатора от Чечни в 2004–2009 гг., был задержан 29 августа в отеле Four Seasons в центре Москвы. Он, как писали СМИ, несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере. Экс-сенатора задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде. Пострадавших в результате инцидента нет.

Источник РБК ранее говорил, что в номере бизнесмена было найдено белое порошкообразное вещество. Медицинское освидетельствование говорило о том, что в момент стрельбы Джабраилов находился в состоянии наркотического опьянения.

Сам предприниматель утверждал, что не употребляет ни алкоголь, ни наркотики. Он объяснил свои действия «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля. При этом экс-сенатор не стал уточнять, что именно стало причиной разногласий.