Джабраилов объяснил стрельбу в Four Seasons провокациями сотрудников отеля

Бизнесмен, бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, задержанный ранее за стрельбу в московском отеле Four Seasons, объяснил свои действия «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля. Об этом он заявил РБК.

«Этому были бытовые причины в гостинице. Руководство гостиницы и служба безопасности хотели меня выжить оттуда. Спровоцировали, на что я поддался. Я сожалею, что нарушил общественный порядок. По этому поводу заведено уголовное дело. Я человек добропорядочный, законопослушный и готов ответить за свой поступок. Иначе я не был бы ни офицером, ни человеком слова и чести. С другой стороны, как мужчина, я считаю, что иного выхода у меня не было. Я поступил правильно. Я не имел намерения кого-либо задеть, ранить или убить. Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом», — рассказал Джабраилов РБК.

Он не уточнил, что стало причиной разногласий с сотрудниками отеля. «Я бы не хотел касаться этой темы. Она гнусная. Очень недостойное их поведение по отношению ко мне и моим гостям взорвало меня. Я был в тот момент немного в раздумьях о войне. Контузия сработала. Потом, когда я осознал [что происходит], я тут же разрядил обойму и стал ждать в номере, когда за мной приедут. Я все прекрасно понимал», — подчеркнул Джабраилов.

29 августа мужчина, имя которого было официально названо позже - Умар Джабраилов, выстрелил вверх из пистолета в расположенном в центре Москвы близ Красной площади отеле Four Seasons; в рамках производства по уголовному делу по статье «хулиганство» ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Несколько СМИ сообщили, что Джабраилов во время стрельбы в гостинице находился под действием наркотиков. Сам экс-сенатор объяснил инцидент отсутствием у него опыта обращения с оружием.