СМИ сообщили, что Умар Джабраилов стрелял в отеле под действием наркотиков

Медосвидетельствование показало, что предприниматель Умар Джабраилов во время стрельбы в гостинице Four Seasons в центре столицы находился под действием наркотиков. Об этом со ссылками на источники сообщают агентство городских новостей «Москва» и РБК.

В ГУ МВД Москвы РБК отказались комментировать эти сведения, пояснив, что они не подлежат огласке как данные следствия.

30 августа бизнесмен, бывший сенатор Умар Джабраилов был задержан за стрельбу в центре Москвы. Он был отпущен под подписку о невыезде, сообщали СМИ.

В МВД подтвердили факт стрельбы в отеле, но не назвали имя подозреваемого. Собеседник РБК в МВД рассказал, что Джабраилова увидели охранники, когда он был в лифте с пистолетом в руке. Когда прибывшие полицейские постучались в номер бывшего сенатора, дверь открыл сам Джабраилов с пистолетом в руке, при этом он заявил: «Без боя не сдамся». Сотрудники правоохранительных органов увидели отверстие в потолке номера и задержали Джабраилова.