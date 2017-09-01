«Единая Россия» приостановила членство Джабраилова в партии

Членство в «Единой России» экс-сенатора Умара Джабраилова приостановлено согласно норме Устава, сообщила сегодня пресс-служба партии. «В случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии его членство автоматически приостанавливается», - пояснили агентству в пятницу.

Как сообщалось, 29 августа мужчина, имя которого было официально названо позже - Умар Джабраилов, произвел выстрелы вверх из пистолета в расположенном в центре Москвы отеле Four Seasons близ Красной площади; в рамках производства по уголовному делу по статье «хулиганство» в четверг ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Несколько СМИ сообщили, что Джабраилов во время стрельбы в гостинице находился под действием наркотиков. Сам экс-сенатор объяснил инцидент отсутствием у него опыта обращения с оружием.

По данным информированного источника «Интерфакса», Джабраилов имеет разрешение на ношение и хранение наградного пистолета Ярыгина, полученного им несколько лет назад от экс-министра внутренних дел Рашида Нургалиева, из которого и велась стрельба.