Солдат расстрелял сослуживцев в Амурской области и скрылся

В результате стрельбы на полигоне в Белогорске погиб офицер и двое военнослужащих

В результате стрельбы офицер и двое военнослужащих скончались от ранений на месте, еще двое солдат были доставлены в больницу Д. Абрамов / Ведомости

Военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев в Амурской области. Об этом сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Минобороны.

Инцидент произошел на полигоне в районе микрорайона Транспортный в Белогорске во время проведения плановых ночных стрельб. Солдат выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате стрельбы офицер и двое военнослужащих скончались от ранений на месте, еще двое солдат были доставлены в больницу.

Военнослужащий, который устроил стрельбу, скрылся с территории полигона. «АСН24» сообщает, что подозреваемый - уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов. При себе у него автомат и рожки с патронами.

В Минобороны пояснили, что в качестве возможных причин ЧП рассматриваются несколько версий. В том числе в ведомстве полагают, что солдат мог устроить стрельбу в результате нервного срыва.

В настоящий момент командование полигона и полиция принимают меры по его задержанию. Правоохранительные органы Белогорска призвали жителей города к предельной осторожности, указывается в сообщении его администрации.

Губернатор Амурской области Александр Козлов поручил ведомствам усилить охрану школ, больниц и административных зданий в Белогорске в связи с ЧП. «В случае если в ближайшее время беглец с оружием не будет найден, все общегородские мероприятия, в том числе приуроченные ко Дню пожилых людей, в Белогорске будут отменены», - говорится в сообщении администрации Белогорска.

По факту происшествия Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье «Убийство», указывается в сообщении на сайте СКР.

К месту инцидента направлена комиссия во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск, добавляет Минобороны.

В 2015 г. солдат срочной службы открыл стрельбу в караульном помещении полевого лагеря в Костромской области и убил двух солдат и офицера. Затем военнослужащий покончил жизнь самоубийством. По факту стрельбы СКР возбудил уголовное дело.

Новое оружие России