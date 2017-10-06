«Коммерсантъ» сообщил о возможной причастности ИГ к «минированию» городов России

За массовым ложным минированием зданий в городах России могут стоять сторонники «Исламского государств» (ИГ, запрещено в России). Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, такую версию не исключают участники расследования этой акции. Вечером 5 октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что минирование с помощью IP-телефонии организовали четверо граждан России, находящиеся за границей. В России у них были пособники, добавил он.

Акцию, которую начали предположительные сторонники ИГ, подхватили подражатели - в основном несовершеннолетние хулиганы и неадекватные люди, рассказали источники газеты. По ее сведениям, по каждому факту минирования возбуждалось отдельное уголовное дело. Затем их объединили в каждом регионе. Так, в Москве расследуется дело о почти 200 сообщениях о минировании, из-за которых эвакуировали несколько сотен тысяч человек.

Пробивая поступившие звонки, следователи спецслужб узнали, что они поступали как минимум из нескольких десятков стран, пишет «Коммерсантъ». Запросив помощь у спецслужб других государств, ФСБ смогла определить, в какой стране находились организаторы обзвона. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что звонить могли из Бельгии. Пока подозреваемые не задержаны, пишет газета и объясняет это сложностью взаимодействия силовых структур разных стран.