Telegram Венедиктова сообщил о госпитализации Мединского

Telegram-канал главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова сообщил о госпитализации министра культуры Владимира Мединского. Запись «Владимир Мединский госпитализирован» появилась в канале в 15.59 мск.

Независимого подтверждения этой информации, как и сообщений на других каналах Венедиктова, пока нет. Сообщений о взломе его аккаунтов также не поступало. Последняя запись в официальном твиттере Мединского поставлена день назад, что соответствует средней частоте постов на аккаунте.

На 20 октября намечено заседание президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Оно может утвердить решение экспертного совета ВАК по истории, рекомендовавшего лишить Мединского ученой степени доктора наук.