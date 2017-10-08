В Латвии во время ралли «Лиепая» разбился вертолет

Гражданский вертолет потерпел крушение во время ралли «Лиепая» в Латвии. Об этом сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на службу неотложной медицинской помощи (СНМП).

В результате катастрофы погиб один человек, еще три человека получили ранения. Один из них был травмирован, двое других - ранены и в настоящий момент находятся без сознания, рассказала пресс-секретарь СНМП Илзе Букша.

Как пишет «Интерфакс», представитель государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце сообщила, что сейчас на месте происшествия работают спасатели и медицинские работники.

Радиостанция Kurzemes radio уточняет, что вертолет упал при взлете.

Представитель RA Events Янис Унбедахтс пояснил в комментарии агентству DELFI, что инцидент произошел во время ралли «Лиепая» в Курземе в области Грамздас. ЧП случилось в ходе последнего этапа ралли. Агентство отмечает, что, судя по опубликованным в социальных сетях фотографиям, потерпевший крушение вертолет принадлежал латвийской компании Baltic Helicopters.