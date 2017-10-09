Нового руководителя Новосибирской области представили местным властям

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло представил временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова региональным властям.

6 октября президент принял досрочную отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Врио губернатора назначен мэр Вологды Андрей Травников – выходец из «Северстали» Алексея Мордашова, работавший затем заместителем губернатора Вологодской области и заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Меняйло напомнил, что в регионе предстоит работа по дальнейшему социально-экономическому развитию и выполнению задач, поставленных президентом России. По словам Меняйло, самое главное, что могут сделать власти, – это улучшить качество жизни людей.

Врио губернатора Травников отметил, что президентом перед ним поставлена серьезная задача и он хотел бы приложить максимальные усилия для ее выполнения.

«Надеюсь, что мы совместными решениями это сделаем. Надеюсь на постоянную поддержку всех тех, кто пришел поддержать меня в этот день. Наверняка в большом регионе найдутся силы, которые кроме работы пытаются обозначить конфликтные ситуации… Я обращаюсь с просьбой способствовать объединению усилий для решения наших общих задач», – сказал Травников.