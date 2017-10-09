«Открытая Россия» узнала о просьбе ФСБ заочно арестовать оппозиционера Мальцева

ФСБ направила в суд ходатайство о заочном аресте саратовского оппозиционера, националиста и блогера Вячеслава Мальцева. Об этом сообщает сайт «Открытой России» со ссылкой на правозащиту организации. Ходатайство поступило в Мещанский районный суд Москвы.

В начале июля стало известно, что Мальцев покинул Россию. Пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов тогда объяснил это тем, что на Мальцева завели дело о создании экстремистского сообщества и ему грозил арест.

15 августа Мальцева заочно обвинили в публичных призывах к экстремизму. Как напоминает «Открытая Россия», претензии следствия связаны с выступлением политика 6 мая 2017 г. на митинге на проспекте Сахарова в Москве. По версии следователей, его высказывания были направлены на воспрепятствование законной деятельности государственных органов и содержали угрозу применения насилия «по мотивам политической ненависти либо вражды».

В апреле Мальцев получил 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции после митинга 26 марта.