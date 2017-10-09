Путин обязал казачьих атаманов отчитываться о доходах и расходах

Атаманы войсковых казачьих обществ должны будут ежегодно подавать декларации о доходах, расходах и имуществе. Как сообщает «Интерфакс», это следует из указа, который уже подписал президент. 30 января 2017 г. Владимир Путин вносил в Госдуму законопроект, обязывающий таких атаманов отчитываться о доходах и расходах.

Нынешний указ утвердил положение, по которому атаманы должны будут предоставлять сведения о доходе и имуществе не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. В отчет должна быть включена информация о доходах их супруг и несовершеннолетних детей. Под действие документа попадают атаманы обществ, внесенных в госреестр казачьих обществ России.