В Раде предложили временно ограничить поездки украинцев в Россию‍

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о временном ограничении прав украинцев на въезд в Россию, передает ТАСС. Поправки были подготовлены группой украинских парламентариев. Согласно им, предлагается внести изменения в законодательные акты Украины для «ограничения прав граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор».

При этом текст законопроекта и пояснительная записка к нему на официальном сайте Рады не выложены.

Авторами законопроекта являются депутаты Андрей Немировский, Андрей Шинькович и Андрей Денисенко. Первые двое - члены фракции «Блока Петра Порошенко».

6 октября Служба безопасности Украины (СБУ) предложила ввести уголовную ответственность для украинских чиновников за посещение России. Документ был инициирован руководителем службы Василием Грицаком. Соответствующую статью предлагается внести в Уголовный кодекс Украины.