Осужденные за убийство Немцова пожаловались на обвинительный уклон и грубость судьи

Пятеро осужденных за убийство Бориса Немцова попросили Верховный суд отменить приговор Московского окружного военного суда и направить дело на пересмотр. Это сообщает «Интерфакс». Осужденный Анзор Губашев заявил в Верховном суде, что в первой инстанции закон «вообще не соблюдался», а права подсудимых «повсеместно нарушались». «Председательствующий и гособвинители пугали присяжных, что якобы наши адвокаты их снимают, что за ними следят», - цитирует его «Интерфакс».

По словам Губашева, председательствовавший на процессе судья Юрий Житников поддерживал сторону обвинения. «Когда я хотел сказать в суде, что давал первичные признательные показания под пытками, он говорил, что это к делу не относится, а потом вообще удалил меня. Хотя именно на эти показания обвинение ссылается», - отметил он. Его брат Шадид Губашев назвал «беспределом назначение 16 лет заключения невиновному человеку». Он также заявил, что в 2015 г. его похитили и выбивали из него наказания и так как Немцов был депутатом, то это дело - политическое.

По утверждению Темирлана Эскерханова, судья Житников не только поддерживал обвинительный уклон, но и грубил подсудимым.

Фигуранты дела также пожаловались на тяжелые условия содержания в следственном изоляторе, а также отказы в свиданиях и звонках родственникам.

13 июля 2017 г. Московский окружной военный суд в соответствии с обвинительным вердиктом присяжных приговорил к 20 годам колонии Заура Дадаева. Следствие и суд считают его основным исполнителем убийства Немцова. Анзора Губашева суд приговорил к 19 годам по ст. 105 УК, его брата Шадида – к 16 годам, Темирлана Эскерханова – к 14, Хамзата Бахаева – к 11 годам колонии строгого режима. Все они также оштрафованы на 100 000 руб. каждый. Организатором преступления следствие считает Руслана Мухудинова, водителя бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева (родственник сенатора Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова). В суд Геремеев не явился. Мухудинову обвинение предъявлено заочно, с ноября 2015 г. он находится в международном розыске. После задержания Дадаев и Анзор Губашев дали признательные показания, но позже от них отказались.