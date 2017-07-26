Осужденные за убийство Немцова потеряли 13 000 евро из-за адвоката

Лишь один из осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова может получить компенсацию за плохое обращение в сизо Sergei Karpukhin / REUTERS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 6000 евро осужденному за убийство Бориса Немцова Темирлану Эскерханову за пыточные условия содержания в сизо «Печатники». Решение опубликовано во вторник на сайте ЕСПЧ.

Эскерханов жаловался на содержание в переполненных следственных изоляторах, доставку на слушания в переполненных автомобилях, чересчур длительное предварительное заключение. Также ЕСПЧ признал, что московские суды безосновательно долго (101 день) не рассматривали жалобу Эскерханова на продление меры пресечения.

В октябре прошлого года российские власти предложили Эскерханову мировое соглашение. В конце года его адвокат Роза Магомедова сообщила российским СМИ, что Россия заплатит в качестве компенсации 6000 евро. Примерно тогда же ЕСПЧ уведомил двух других фигурантов дела, братьев Анзора и Шадида Губашевых, которые обратились в Страсбург с аналогичной жалобой, что они также могут договориться с правительством России о компенсации в досудебном порядке. Однако сделанное вскоре после этого заявление их адвоката Мусы Хадисова (в январе он сообщил журналистам, что ЕСПЧ удовлетворил жалобы обвиняемых и присудил в пользу Губашевых компенсацию по 6500 евро каждому) дорого обошлось его подзащитным. ЕСПЧ решил, что таким образом адвокат нарушил конфиденциальность переговоров и злоупотребил правом.

При этом, уточняет суд, следует различать одностороннюю декларацию, которая заявляется в ходе публичного разбирательства, и «строго конфиденциальные процедуры дружественного урегулирования», хотя материальный результат и может быть схожим. Предложение, которое получил Эскерханов, было сделано публично. В то время как Губашевых суд письменно уведомил: все переговоры о дружественном урегулировании являются строго конфиденциальными. Отклонение от этого квалифицировано как злоупотребление правом, и жалобы братьев в итоге признаны неприемлемыми.

В свою очередь, власти Российской Федерации отказались от предложения заключить с заявителями мировое соглашение в связи с несогласием с их претензиями, сообщило во вторник Министерство юстиции. Российская сторона обратила внимание ЕСПЧ на нарушение правил о конфиденциальности и ЕСПЧ согласился с такими доводами, с удовлетворением отмечают в ведомстве.

История вопроса 13 июля Московский окружной военный суд огласил приговор обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова. Заура Дадаева приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в 100 000 руб. Анзор Губашев получил 19 лет колонии, Шадид Губашев – 16 лет, Темирлан Эскерханов – 14 лет, а Хамзат Бахаев – 11 лет лишения свободы.

Тем не менее ЕСПЧ частично удовлетворил жалобу Эскерханова – сумма присужденной ему компенсации практически совпадает с размерами выплаты, полагавшейся по условиям мирового соглашения.

Судья от Андорры Пастор Виланова выступил с особым мнением, в котором дискутирует с коллегами: по его мнению, заявители не могут нести ответственность за слова адвоката, ведь они его на такие заявления не уполномочивали.

Это тот случай, когда особое мнение одного из судей совершенно не убеждает, говорит юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев: у адвоката должно быть даже больше ограничений на свободу выражения мнения, чем у заявителя. Эксперт отмечает, что в данном случае решение ЕСПЧ было вполне прогнозируемым: и регламент, и практика суда совершенно однозначны – условия мирового соглашения не должны разглашаться, не случайно стороны об этом предупреждают письменно. Российские власти достаточно часто заключают мировое соглашение по так называемым делам о повторяющихся нарушениях – таким, как необоснованное продление ареста или условия содержания под стражей.