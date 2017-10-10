Власти спрогнозировали зарплату москвичей в 2020 году

По прогнозу социально-экономического развития Москвы, в 2020 г. средняя номинальная зарплата в столице составит 76 000 руб. в месяц, сообщил сегодня руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

«К концу 2020 г. средняя номинальная зарплата составит порядка 76 000 руб. в месяц, в 2018 г. - 67 000 руб.», - сказал он.

По словам Ефимова, к концу 2017 г. средняя номинально начисленная зарплата москвича составит порядка 63 000 руб., то есть в 2018 г. она должна вырасти на 7,8%. «Свои прогнозы мы составляли на основании данных налоговой службы, пенсионного фонда. Более того, прогнозы мы сверяли с прогнозами банков, работающих в Москве», - добавил он.