Путин заявил о восстановлении уровня доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил о том, что реальные доходы россиян начали восстанавливаться. «Начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует», - сказал глава государства.

Путин также заявил о необходимости реформ в сфере социальной политики. «Нужно создать систему, при которой помощь государства будет идти целевым образом для тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, а не для всех одинаково», - пояснил он свою точку зрения на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». По его словам, правительство знает о существующих проблемах и понимает, что нужно делать.

Экономика России восстанавливается: растут ВВП, промышленное производство. Инфляция и безработица показывают минимумы, отметил глава государства. «У нас растут инвестиции в основной капитал, и мы фиксируем положительный баланс в торговле», - сказал Путин. Президент напомнил и о росте золотовалютных резервов Центробанка (около $400 млрд).

19 сентября Росстат сообщал, что реальные располагаемые денежные доходы россиян с января по август 2017 г. снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. В реальном выражении средняя зарплата в августе выросла на 3,7%. С начала года и по август рост показателя в реальном выражении составил 2,9%, в номинальном - 7,2%.