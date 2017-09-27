Минфин прогнозирует рост заработной платы россиян в 2018 году

Рост заработной платы россиян в 2018 г. в реальном выражении ожидается на уровне 4,1%, в том числе за счет индексации зарплат бюджетников. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Начиная с 2018 г. будет в полном объёме исполнена норма указа по повышению заработных плат работников бюджетной сферы. Естественно, мы уверены, что будет и увеличение качества предоставляемых услуг», — заявил он.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что потребуется несколько лет, чтобы восстановить уровень доходов населения, которые были потеряны в кризисные 2014-2015 гг. По его словам, в 2017 г. рост реальных зарплат составит 3%, а в 2018 г. - превысит 4%.

В середине сентября Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе-августе 2017 г. снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. При этом в августе реальные доходы снизились на 0,3% после падения на 1,0% в июле, роста на 0,2% в июне и на 0,1% в мае.