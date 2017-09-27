Орешкин назвал срок для восстановления доходов населения

Потребуется несколько лет, чтобы восстановить уровень доходов населения, которые были потеряны в кризисные 2014-2015 годы. Как передает ТАСС, это заявил в Совете Федерации руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его словам, в 2017 г. рост реальных зарплат составит 3%, а в 2018 г. - превысит 4%. Это произойдет за счет увеличения зарплат бюджетникам, которое станет рекордным за несколько лет. Положительно скажется и повышение минимального размера оплаты труда, добавил министр.

В середине сентября Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе - августе 2017 г. снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. При этом в августе реальные доходы снизились на 0,3% после падения на 1,0% в июле, роста на 0,2% в июне и на 0,1% в мае.

Реальные доходы населения России сокращаются четвертый год подряд: в 2016 г. доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 г. было падение на 3,2%, в 2014 г. их снижение составило 0,7%.