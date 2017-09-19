Более 40% работающих россиян заметили ухудшение в экономике

Свыше 43% занятого населения России отмечает ухудшение экономической ситуации в России и даже спад, говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на основе проведенного в июне 2017 г. опроса занятого населения.

«Падение реальных доходов населения, рост цен на товары и услуги на протяжении последних трех лет, существование обширного "теневого" рынка труда формирует у граждан негативную позицию в отношении экономики страны», - говорится в исследовании. Его подготовил Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

25,7% опрошенных заявили, что в экономике ничего не меняется, 25,8% граждан увидели в ней признаки улучшения и заметного подъема, отмечают эксперты. Подавляющая часть экономически активного населения уверена, что в текущей экономической политике необходимо проводить изменения, говорится в исследовании. Только 3,5% респондентов уверены в том, что текущую политику следует продолжать в неизменном виде.

Отвечая на вопрос, что мешает экономическому развитию в стране, большинство граждан ответили, что это не антироссийские экономические санкции, не уклонение от уплаты налогов, не нехватка квалифицированных руководителей или высокие социальные обязательства государства.

«Проблемы развития экономики граждане в первую очередь видят в "круговой поруке и коррупции". На это обращает внимание каждый второй респондент. Причем такой позиции придерживаются представители разных социально-демографических и профессиональных групп», - отмечают эксперты РАНХиГС.