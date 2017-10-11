РБК узнал об источниках финансирования ЦСР

Бюджет Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина за прошлый год составил 342,85 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу фонда. Около 10% этой суммы – 33 млн руб. – пришлось на бюджетные субсидии, которые были выделены на реализацию проекта по подготовке Стратегии научно-технологического развития государства. Остальные 309,85 млн руб. – взносы российских организаций и граждан. Фонд планирует публикацию отчетности, но это будет возможно только после завершения проводящегося сейчас аудита.

Бюджет ЦСР можно сравнить с расходами Агентства стратегических инициатив – 1,7 млрд руб. за 2016 г. Деятельность Левада-центра обходится в 136,9 млн руб. в год, отмечает аналитик центра «Трансперенси интернешнл — Р» Анастасия Иволга. Траты самого «Трансперенси интернешнл — Р» — в 43,7 млн руб.

Учредителями ЦСР являются Высшая школа экономики, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, а также Аналитический центр при правительстве и негосударственный некоммерческий Институт экономического анализа.

Стратегию развития России до 2024 г. и в перспективе до 2035 г. ЦСР пишет без привлечения бюджетных источников финансирования, следует из ответа фонда.

Средства на программу заложены в проекте федерального бюджета на 2018 г., который готовится к первому чтению в Госдуме. Они предусмотрены на дополнительные ассигнования на «проведение исследований в рамках работы над Стратегией развития РФ на период 2018–2024 гг. и на перспективу до 2035 г.» На проведение исследований ВШЭ заложено 154 млн руб. в 2018 г., они проводятся по разделу «Образование», следует из пояснительной записки к проекту бюджета и ответа Минфина. Однако представитель центра настаивает, что ЦСР не получал денег из бюджета на разработку стратегии, говорит представитель центра.