Кудрин оценил ущерб для России от военизированного бюджета

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Алексей Кудрин подсчитал цену отказа от бюджетного маневра Максим Стулов / Ведомости

Экономика уже сегодня росла бы быстрее, если бы расходы всего государства в 2011–2017 гг. распределялись эффективнее, говорится в статье председателя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина и директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля.

Расходы на образование за этот период снизились с 3,7 до 3,5% ВВП, на здравоохранение и спорт – с 3,5 до 3,3%, на безопасность и правоохранительную деятельность – с 2,5 до 2,3%. Зато на оборону выросли с 2,5 до 3,1% ВВП, особенно сильно они росли в 2014–2016 гг.: с 3,2 до 4,4%. По оценкам авторов статьи, такое перераспределение расходов ежегодно лишает экономику 0,3 п. п. темпов роста.

В начале сентября Кудрин опубликовал статью, где раскрывал часть стратегии развития России до 2024 г., представленной ЦСР президенту Владимиру Путину. Ключевое предложение – бюджетный маневр: увеличить расходы на образование, здравоохранение, строительство дорог и транспорт – на 0,9, 0,7 и 0,9% соответственно, одновременно сократив траты на силовиков (на 0,5%) и оборону (на 0,3%). Такой маневр Кудрин предлагал еще в 2011 г. в стратегии-2020. И если бы он был предпринят еще тогда, за 5–7 лет дополнительный вклад в темпы роста экономики составил бы 0,4 п. п., за 10–15 лет – 0,8 п. п., а за 20–30 лет это увеличило бы ВВП на 20–25%. Это минимум, обеспеченный только перераспределением расходов, без реформ и увеличения эффективности институтов, поясняет Кнобель.