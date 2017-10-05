Экономика
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Татьяна Ломская
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Экономика проиграла войну

Кудрин оценил ущерб для России от военизированного бюджета

Перераспределение расходов увеличило бы экономику за 20–30 лет почти на четверть

Экономика уже сегодня росла бы быстрее, если бы расходы всего государства в 2011–2017 гг. распределялись эффективнее, говорится в статье председателя Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина и директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля.

Расходы на образование за этот период снизились с 3,7 до 3,5% ВВП, на здравоохранение и спорт – с 3,5 до 3,3%, на безопасность и правоохранительную деятельность – с 2,5 до 2,3%. Зато на оборону выросли с 2,5 до 3,1% ВВП, особенно сильно они росли в 2014–2016 гг.: с 3,2 до 4,4%. По оценкам авторов статьи, такое перераспределение расходов ежегодно лишает экономику 0,3 п. п. темпов роста.

В начале сентября Кудрин опубликовал статью, где раскрывал часть стратегии развития России до 2024 г., представленной ЦСР президенту Владимиру Путину. Ключевое предложение – бюджетный маневр: увеличить расходы на образование, здравоохранение, строительство дорог и транспорт – на 0,9, 0,7 и 0,9% соответственно, одновременно сократив траты на силовиков (на 0,5%) и оборону (на 0,3%). Такой маневр Кудрин предлагал еще в 2011 г. в стратегии-2020. И если бы он был предпринят еще тогда, за 5–7 лет дополнительный вклад в темпы роста экономики составил бы 0,4 п. п., за 10–15 лет – 0,8 п. п., а за 20–30 лет это увеличило бы ВВП на 20–25%. Это минимум, обеспеченный только перераспределением расходов, без реформ и увеличения эффективности институтов, поясняет Кнобель.

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