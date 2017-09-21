Социальная политика

ЦСР предложил сделать Россию привлекательной для мигрантов

Иначе экономический рост не поддержать

Ускорение экономического роста страны не происходило при сокращении численности трудовых ресурсов, за счет мигрантов же получится восполнить нехватку трудовых ресурсов в России, говорится в докладе «Предложения к миграционной стратегии до 2035 г.», подготовленном Центром стратегических разработок Алексея Кудрина. Без ежегодного миграционного прироста в 250 000–500 000 человек, который заложен Росстатом в демографический прогноз, численность населения будет сокращаться, что «неблагоприятно скажется на геополитическом положении страны и ее месте в иерархии крупнейших мировых держав», сказано в докладе. После неблагоприятного периода 2010-х гг., когда население в трудоспособном возрасте сокращалось на 1 млн человек в год, наступит период относительного благополучия, и в 2028–2033 гг. будет прирост, однако потом вновь численность трудовых ресурсов будет убывать.

Поток иссяк

Эксперты РАНХиГС указывали в своем мониторинге, что приток официальных мигрантов в Россию за первое полугодие 2017 г. обновил минимум 2011 г.: число приехавших сократилось, а уехавших, наоборот, выросло, если бы не мигранты с Украины, общий приток не дотянул бы даже до значений 2010 г.

Поэтому необходимо стимулировать приток мигрантов в Россию. Основной проблемой миграционной политики является то, что нет понимания, зачем нужны мигранты. ЦСР предлагает подготовить от имени правительства или президента послание о роли миграции для России, разработать миграционный кодекс и создать гражданское ведомство по вопросам миграции. Также необходимо законодательно закрепить принцип равной оплаты за равный труд для мигрантов и граждан, позволить мигрантам получать профессионально-техническое образование в кредит с его отработкой в России, адаптацию мигрантов передать на муниципальный уровень. Во внутренней миграции следует заменить регистрацию на учет по ИНН.

Решение о передаче ФМС в МВД приняли по бюджетным соображениям, были и претензии к работе руководства ФМС, говорит источник в центральном аппарате МВД. Возможно, миграционной службе нужна самостоятельность, но пока о каких-то катастрофических последствиях вливания в МВД речь не идет.

При сокращающейся рабочей силе трудно поддерживать экономический рост, в теории это сокращение может быть компенсировано ростом производительности труда, хотя, как это сделать на практике, не понятно, говорит директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон: «Во все прогнозы Росстата по численности рабочей силы миграционный прирост заложен, и даже средний вариант предполагает приток 300 000 мигрантов. Для его обеспечения должна быть соответствующая политика, а она имеет очень много ограничений».

Нельзя говорить о сокращении числа мигрантов, в том же Таджикистане растет число трудоспособного населения и оно приезжает к нам, считает президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин: «У нас нет системы учета мигрантов. Созданный в ФМС банк данных по учету иностранных граждан после передачи ведомства в МВД оказался не нужен, хотя в него были вложены миллиарды, – т. е. был не очень хороший инструментарий, теперь же не осталось никакого». О необходимости притока мигрантов для восполнения убыли трудового населения говорят давно, это и произошло, говорит он: «Большинство предложений, которые сейчас звучат в сфере миграционной политики, это перепевание одного и того же».

Комментарии  ()
Dead Moroze
18:10 21.09.2017
Единственный путь сделать страну привлекательной для мигрантов - это резко улучшить условия для малого и среднего бизнеса. Да и то вряд ли поможет, потому что русскоговорящие грамотные мигранты - это всё бОльшая редкость. Молодое поколение из Средней Азии сплошь уже годится только в дворники да на стройку, потому что уровень языковой подготовки катастрофический. Да и демографический потенциал там не таков, чтобы по 300-400 тыс. в год переезжало в Россию. К сожалению, Россия обречена на быстрое сокращение населения, которое в сочетании с внешнеполитической неадекватностью и продолжающимся огосударствлением экономики обрекает страну на долгосрочную экономическую стагнацию и потерю позиций в мире.
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