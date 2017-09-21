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ЦСР предложил сделать Россию привлекательной для мигрантов Е. Разумный / Ведомости

Ускорение экономического роста страны не происходило при сокращении численности трудовых ресурсов, за счет мигрантов же получится восполнить нехватку трудовых ресурсов в России, говорится в докладе «Предложения к миграционной стратегии до 2035 г.», подготовленном Центром стратегических разработок Алексея Кудрина. Без ежегодного миграционного прироста в 250 000–500 000 человек, который заложен Росстатом в демографический прогноз, численность населения будет сокращаться, что «неблагоприятно скажется на геополитическом положении страны и ее месте в иерархии крупнейших мировых держав», сказано в докладе. После неблагоприятного периода 2010-х гг., когда население в трудоспособном возрасте сокращалось на 1 млн человек в год, наступит период относительного благополучия, и в 2028–2033 гг. будет прирост, однако потом вновь численность трудовых ресурсов будет убывать.

Поток иссяк Эксперты РАНХиГС указывали в своем мониторинге, что приток официальных мигрантов в Россию за первое полугодие 2017 г. обновил минимум 2011 г.: число приехавших сократилось, а уехавших, наоборот, выросло, если бы не мигранты с Украины, общий приток не дотянул бы даже до значений 2010 г.

Поэтому необходимо стимулировать приток мигрантов в Россию. Основной проблемой миграционной политики является то, что нет понимания, зачем нужны мигранты. ЦСР предлагает подготовить от имени правительства или президента послание о роли миграции для России, разработать миграционный кодекс и создать гражданское ведомство по вопросам миграции. Также необходимо законодательно закрепить принцип равной оплаты за равный труд для мигрантов и граждан, позволить мигрантам получать профессионально-техническое образование в кредит с его отработкой в России, адаптацию мигрантов передать на муниципальный уровень. Во внутренней миграции следует заменить регистрацию на учет по ИНН.

Решение о передаче ФМС в МВД приняли по бюджетным соображениям, были и претензии к работе руководства ФМС, говорит источник в центральном аппарате МВД. Возможно, миграционной службе нужна самостоятельность, но пока о каких-то катастрофических последствиях вливания в МВД речь не идет.

При сокращающейся рабочей силе трудно поддерживать экономический рост, в теории это сокращение может быть компенсировано ростом производительности труда, хотя, как это сделать на практике, не понятно, говорит директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон: «Во все прогнозы Росстата по численности рабочей силы миграционный прирост заложен, и даже средний вариант предполагает приток 300 000 мигрантов. Для его обеспечения должна быть соответствующая политика, а она имеет очень много ограничений».

Нельзя говорить о сокращении числа мигрантов, в том же Таджикистане растет число трудоспособного населения и оно приезжает к нам, считает президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин: «У нас нет системы учета мигрантов. Созданный в ФМС банк данных по учету иностранных граждан после передачи ведомства в МВД оказался не нужен, хотя в него были вложены миллиарды, – т. е. был не очень хороший инструментарий, теперь же не осталось никакого». О необходимости притока мигрантов для восполнения убыли трудового населения говорят давно, это и произошло, говорит он: «Большинство предложений, которые сейчас звучат в сфере миграционной политики, это перепевание одного и того же».