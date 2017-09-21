В Федерации мигрантов заявили о 250 задержанных после конфликта с чоповцами

После инцидента у ТЦ «Москва», где, как сообщалось, была предотвращена массовая драка с участием мигрантов, были задержаны больше 250 гастарбайтеров. Это «Интерфаксу» сообщил президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов. Ранее агентства со ссылкой на источники сообщали, что задержаны от 30 до 150 мигрантов. «Дождю» Шарипов рассказал, что днем в среду по неизвестным причинам охранники избили гражданина Таджикистана, который работал в торговом центре и занимался перевозкой вещей в тележках. По его утверждению, его избили до потери сознания, а затем «замотали белой материей и выбросили за пределы рынка», чтобы не нести ответственность за инцидент.

Конфликт начался, когда охранники якобы потребовали у работника деньги за очередной «круг с тележкой», сообщает «5-й канал» со ссылкой на брата пострадавшего. Избитого нашли соотечественники-таксисты, вызвали скорую, после чего пошли разбираться с охранниками ТЦ. Полиция пресекла драку.

Среди задержанных оказались родственники избитого, рассказал Шарипов. Пострадавшего положили в больницу № 68, где у него дигностировали сотрясение мозга, добавил он со слов врача. Сам Шарипов избитого не видел. Связи с администрацией ТЦ «Москва» у него нет, но он заявил, что в этом магазине не в первый раз случаются конфликты.

Глубокой ночью обстановка у 68-й больницы был спокойной, сообщил корреспондент «Интерфакса». По его словам, к больнице пришли соотечественники избитого, на территории дежурили около десяти сотрудников полиции. Корреспондент «Дождя» насчитал у больницы полдюжины полицейских и 10-11 сторонников избитого. По словам мигрантов, врачи сказали, что пострадавший находится в реанимации.

В пресс-службе ГУМВД Москвы ранее подтвердили задержания после попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра, но не раскрыли подробности инцидента.