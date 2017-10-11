Прокуратура обжаловала приговор бывшему заместителю Мединского

Прокуратура направила в суд апелляционное представление на приговор по так называемому «делу реставраторов», сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Дорогомиловского суда Москвы Евгения Горохова. 9 октября этот районный суд признал экс-министра культуры Григория Пирумова, нескольких других чиновников министерства и бизнесменов виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Все осужденные, включая получивших реальные сроки, вышли на свободу после суда.

Прокуратура обжаловала приговор всем фигурантам дела. Она считает наказание слишком мягким. Дата рассмотрения жалобы Мосгорсудом еще не назначена, сказала Горохова.

«Прокуратура просит назначить окончательное наказание Пирумову в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишить его государственной награды - медали ордена "За заслуги перед Отечеством второй степени"», - уточнил информированный источник ТАСС.

Следствие считает, что Пирумов организовал и возглавил преступную группировку, целью которой было хищение денег, выделенных государством на реставрацию нескольких памятников. Всего в деле семь эпизодов: хищение денег, выделенных на реставрацию в Новодевичьем монастыре в Москве, драматическом театре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре в Москве, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде. «Дело реставраторов» было возбуждено в марте 2016 г. Федеральной службой безопасности.