Бывшего замминистра культуры признали виновным по «делу реставраторов»

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Пирумов (на фото третий слева) был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока наказания
Антон Новодережкин / ТАСС
Экс-замминистра культуры Григория Пирумова Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 1,5 года тюрьмы. Он был обвинен в хищении госсредств, которые были выделены на реставрацию объектов культурного наследия. Пирумов был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока наказания.
«Признать Пирумова виновным и назначить ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Учесть срок нахождения под стражей и освободить в зале суда», - огласила приговор судья.
Суд также приговорил к реальному наказанию еще четырех фигурантов дела: директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Бориса Мазо, руководителя госпредприятия «Центр реставрации» (подчиняющегося Минкультуры) Олега Иванова, руководителя проектов ЗАО «Балтстрой» Владимира Сванбека и главу ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкультуры Бориса Цагараева.
Условные сроки получили трое других фигурантов дела: экс-директор Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Михаил Миндлин, предприниматель Андрей Кокушкин и управляющий «Балтстроя» Александр Коченов. «Признать Мидлина, Кокушкина и Коченова виновными, применить ст. 73 УПК и назначить им наказание в виде условного срока лишения свободы», - сказала судья, назначив им также ограничение свободы.
Суд снял арест с имущества фигурантов, так как ущерб по делу был погашен в полном объеме.
Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»
А. Гордеев / Ведомости
ФСБ возбудила «дело реставраторов» в марте 2016 г. По версии следствия, бывший замминистра культуры Григорий Пирумов не позднее ноября 2012 г. создал и возглавил преступную группу для хищения средств, выделяемых на реставрацию нескольких памятников. Пирумов отвечал в министерстве за имущественные отношения и инвестиции. В деле выделили семь эпизодов: хищение денег, выделенных на реставрацию в Новодевичьем монастыре в Москве (на фото), драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде
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Сергей Бобылев/ТАСС
Решение о реставрации Новодевичьего монастыря было принято в 2012 г. Крупнейшие закупки для нужд реставрации от Министерства культуры – на сотни миллионов рублей – были сделаны в 2015 г., следует из документов, размещенных на портале госзакупок. Монастырь был основан в 1524 г. и по сей день является действующим. Комплекс исторических зданий признан особо ценным объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 г. архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря был включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества
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Роман Рожков / Интерпресс / ТАСС
К 1150-летию основания Изборска (под Псковом) велась масштабная реконструкция Изборской крепости. Общий объем финансирования превысил 1 млрд руб. Уголовное дело и задержание замминистра Пирумова связали в первую очередь с реставрацией памятников истории и культуры в Изборске - в частности, Труворова городища, Никольской церкви, Никольского собора и других
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2011 г. началась масштабная реконструкция и капитальный ремонт комплекса зданий Псковского государственного театра драмы имени А.С.Пушкина. Были выполнены фасадные работы, укреплен фундамент, заменена кровля, восстановлены исторические перекрытия, интерьеры, лестницы и лепнина
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина
В 2012 г. финансирование работ Министерством культуры составило почти 230 млн руб., следует из документов Счетной палаты, еще часть расходов пришлась на областной бюджет
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Ирина Дмитриева/ТАСС
Еще один памятник архитектуры в «деле реставраторов» – Собор Иоанна Предтечи, расположенный в комплексе одноименного монастыря в центре Москвы на углу улицы Забелина и Хохловского переулка. Собор построен в 1879 г. по проекту архитектора Михаила Быковского, реставрация монастырского комплекса длилась последние 15 лет
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Сергей Фадеичев/ТАСС
Крепость Фридриха Великого на Литовском валу в Калининграде построена в 1657 г. (на фото башня «Дона» и Росгартенские ворота). В конце 2014 г. Минкультуры заказало реставрацию трехэтажной башни «Кронпринц» и мансардного этажа оборонительной казармы крепости за 413 млн руб., информация об этом размещена на сайте госзакупок. Еще одна крупная закупка сделана весной 2016 г. на реставрацию крепости и приспособление объекта культурного наследия к современному использованию. На это было выделено 35,5 млн руб.
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A.Savin / Wikimedia
Комплекс уже реставрировался в 2011 г. (на фото постройка конца 19 в. – Фридрихсбургские ворота). Но некоторые здания крепости нуждаются в ремонте про сей день. Так, в сентябре 2017 г. в Минкультуры прошло совещание о реставрации оборонительной казармы «Кронпринц» – сейчас в комплексе находятся помещения организаций, подчиняющихся трем федеральным структурам: Министерству образования (Первый казачий университет), Минкультуры России (ГЦСИ) и Росимуществу. Предлагается распределить финансирование строительства между тремя структурами
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Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»
Усадьба Асеевых – одно из самых известных исторических зданий Тамбова. Особняк фабриканта по проекту архитектора Льва Кекушева был построен к весне 1905 г. В послевоенное время в нем располагался санаторий. Масштабная реконструкция памятника архитектуры началась в 2009 г., восстановление велось на деньги федерального бюджета и завершилось в 2013 г. Сейчас в нем расположен музейный комплекс
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ГМИК им. К.Э. Циолковского
Закладка первого камня в строительство нового здания музея космонавтики в Калуге состоялась 12 апреля 2014 г. Открытие нового здания площадью 12 500 кв. м планировалось на конец 2016 г. Старый корпус в 4 раза меньше, и экспозиция не вмещает все экспонаты, которые пока находятся в хранилищах музея. Осенью 2016 г. строительство было заморожено, а спустя год министр культуры Владимир Мединский, осматривая стройку, пообещал достроить здание к концу 2017 года