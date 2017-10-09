Бывшего замминистра культуры признали виновным по «делу реставраторов»

Он получил 1,5 года колонии, но был освобожден в зале суда

Пирумов (на фото третий слева) был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока наказания Антон Новодережкин / ТАСС

Экс-замминистра культуры Григория Пирумова Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 1,5 года тюрьмы. Он был обвинен в хищении госсредств, которые были выделены на реставрацию объектов культурного наследия. Пирумов был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока наказания.

«Признать Пирумова виновным и назначить ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Учесть срок нахождения под стражей и освободить в зале суда», - огласила приговор судья.

Суд также приговорил к реальному наказанию еще четырех фигурантов дела: директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Бориса Мазо, руководителя госпредприятия «Центр реставрации» (подчиняющегося Минкультуры) Олега Иванова, руководителя проектов ЗАО «Балтстрой» Владимира Сванбека и главу ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкультуры Бориса Цагараева.

Условные сроки получили трое других фигурантов дела: экс-директор Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Михаил Миндлин, предприниматель Андрей Кокушкин и управляющий «Балтстроя» Александр Коченов. «Признать Мидлина, Кокушкина и Коченова виновными, применить ст. 73 УПК и назначить им наказание в виде условного срока лишения свободы», - сказала судья, назначив им также ограничение свободы.

Суд снял арест с имущества фигурантов, так как ущерб по делу был погашен в полном объеме.

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